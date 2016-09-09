Найденный в центре Москвы снаряд времен ВОВ вывезли на утилизацию

Снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный на стройплощадке в центре Москвы, вывезли для последующей утилизации.

Боеприпас утилизируют специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах столицы.



Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», боеприпас обнаружили во время земляных работ на стройплощадке на улице Выборгская, дом 20.

«Известия» сообщали, что археологи в ходе раскопок на Малой Якиманке обнаружили свинцовые пули Смутного времени. Ученые предполагают, что свинцовые пули остались после столкновений Второго народного ополчения с польскими интервентами. Они рассказали, что такие пули широко применялись для ручного огнестрельного оружия не только в России, но и в Западной Европе.



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