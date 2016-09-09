Верховный суд в понедельник рассмотрит иск о снятии ПАРНАС с выборов

Верховный суд России в понедельник, 12 сентября, рассмотрит вопрос о снятии с выборов в Госдуму федерального списка Партии народной свободы (ПАРНАС). Суд принял к рассмотрению иск партии «Гражданская платформа».

В исковом заявлении указано, что некоторые высказывания лидера ПАРНАС Михаила Касьянова носят экстремистский характер. В частности, «Гражданская платформа» считает, что во время дебатов на телевидении Касьянов заведомо ложно обвинил президента России Владимира Путина в содействии президенту Сирии Башару Асаду в применении им химического оружия против гражданского населения, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, по словам главы Федерального политического комитета «Гражданской платформы» Рифата Шайхутдинова, поводом для обращения в суд послужили в том числе слова, произнесенные на предвыборных дебатах Вячеславом Мальцевым и Андреем Зубовым, которые в федеральном списке ПАРНАС занимают соответственно вторую и третью строчки. В частности, Шайхутдинов напомнил реплику Мальцева, рассуждавшего на дебатах о «царе» и «боярах».

«Я по результатам этих дебатов дал сразу же поручение юристам, чтобы они разобрались, есть ли в этом антиконституционные действия. Они посчитали, что основания для снятия есть и они существенны», — заявил Шайхутдинов.

Центризбирком 12 августа зарегистрировал федеральные списки 14 партий, которые примут участие в выборах в Госдуму. Это «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Гражданская платформа», «Патриоты России», экологическая партия «Зеленые», Партия роста, КПРФ, ПАРНАС, «Гражданская сила», «Коммунисты России», «Яблоко», «Родина» и Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС).

Выборы в Госдуму состоятся 18 сентября.