«Транснефть» приостановила поставки дизеля на Украину

Это связано с решением Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ обнулить большинство ранее выданных разрешений экспортерам
«Транснефть» приостановил транспортировку нефтепродуктов в направлении Украины, заявил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.
«В целях обеспечения законодательства по экспортному контролю нас просят остановить транспортировку нефтепродуктов на Украину», — сообщил Демин.
Как сообщает портал OilNews, поставки дизельного топлива на Украину полностью остановлены с сегодняшнего дня. Это связано с решением Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ обнулить большинство ранее выданных разрешений экспортерам.
Дизельное топливо поставляется по магистральному нефтепродуктопроводу Самара –Западное направление, который проходит по территории Украины в сторону Европы.
Это не первый раз, когда ФСТЭК ограничивает поставки топлива на Украину. В сентябре 2015 года «разрешительный порядок ввоза» был необходим, чтобы не допустить использования российского топлива украинскими силовиками.
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