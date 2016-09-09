Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

«Транснефть» приостановила поставки дизеля на Украину

Это связано с решением Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ обнулить большинство ранее выданных разрешений экспортерам

«Транснефть» приостановил транспортировку нефтепродуктов в направлении Украины, заявил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

«В целях обеспечения законодательства по экспортному контролю нас просят остановить транспортировку нефтепродуктов на Украину», — сообщил Демин.

Как сообщает портал OilNews, поставки дизельного топлива на Украину полностью остановлены с сегодняшнего дня. Это связано с решением Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ обнулить большинство ранее выданных разрешений экспортерам.

Дизельное топливо поставляется по магистральному нефтепродуктопроводу Самара –Западное направление, который проходит по территории Украины в сторону Европы. 

Это не первый раз, когда ФСТЭК ограничивает поставки топлива на Украину. В сентябре 2015 года «разрешительный порядок ввоза» был необходим, чтобы не допустить использования российского топлива украинскими силовиками.

Написать комментарий
Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

«Транснефть» приостановила поставки дизеля на Украину

Это связано с решением Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ обнулить большинство ранее выданных разрешений экспортерам

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Василий Колташов

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке