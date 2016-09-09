«Транснефть» приостановила поставки дизеля на Украину

«Транснефть» приостановил транспортировку нефтепродуктов в направлении Украины, заявил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.



«В целях обеспечения законодательства по экспортному контролю нас просят остановить транспортировку нефтепродуктов на Украину», — сообщил Демин.



Как сообщает портал OilNews, поставки дизельного топлива на Украину полностью остановлены с сегодняшнего дня. Это связано с решением Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ обнулить большинство ранее выданных разрешений экспортерам.

Дизельное топливо поставляется по магистральному нефтепродуктопроводу Самара –Западное направление, который проходит по территории Украины в сторону Европы.



Это не первый раз, когда ФСТЭК ограничивает поставки топлива на Украину. В сентябре 2015 года «разрешительный порядок ввоза» был необходим, чтобы не допустить использования российского топлива украинскими силовиками.