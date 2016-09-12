Соломон Квирквелия зимой перейдет в «Краснодар»

Трансферный период в российском футболе завершился совсем недавно, а клубы уже начали готовить почву под зимние сделки. Некоторым командам так и не удалось согласовать трансферы летом и их придется отложить на несколько месяцев. Так, с высокой долей вероятности 24-летний защитник казанского «Рубина» Соломон Квирквелия сменит команду. По информации «Известий», новым клубом футболиста станет «Краснодар».

— «Краснодар» вел активные переговоры с «Рубином» относительно покупки Квирквелия, — рассказал источник в клубе. — Летом краснодарцы продали основного центрального защитника исландца Рагнара Сигурдссона, а также отдали в аренду еще одного игрока этого амплуа Стефана Страндберга. При этом удалось подписать контракт с бразильским защитником «Спортинга» Налдо Перейра. Как раз на еще одно вакантное место «Краснодар» планировал взять именно Квирквелия. Однако клубам так и не удалось договориться по сумме компенсации. Тем не менее переговоры продолжаются, и в «Краснодаре» уверены, что в итоге защитник сборной Грузии всё-таки сменит команду.

Помимо «Краснодара», активные переговоры с «Рубином» относительно трансфера 24-летнего футболиста вел ФК «Ростов».

— Также летом интерес к Квирквелия проявлял лично Курбан Бердыев, — продолжил источник. — Тренер рассчитывал залатать трансфером проблемную позицию центрального защитника после ухода Баштуша и на тот момент еще не совершившегося отъезда Новосельцева. Ростовчане хотели арендовать грузинского футболиста, но «Рубин» наотрез отказался от сделки из-за истории с Сердаром Азмуном.

Напомним, этим летом Азмун покинул «Рубин» и отправился тренироваться с «Ростовом». По мнению игрока, казанцы нарушили условия контракта, отказавшись продать его в «Ростов» за оговоренную сумму выкупа. Комитет по статусу игроков РФС рассмотрел дело, но не разрешил ростовскому клубу заявить форварда для участия в РФПЛ. Сделать это удалось только после заседания Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), обязавшего РФПЛ немедленно заявить Азмуна за «Ростов».

В пресс-службе казанского клуба не стали комментировать ни информацию относительно перехода Квирквелия в «Краснодар», ни информацию о сорвавшейся аренде в «Ростов».

Экс-наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов, который тренировал Квирквелия, в беседе с корреспондентом «Известий» выразил уверенность, что его бывший подопечный отлично подошел бы «Краснодару».

— Не вижу ничего удивительного в интересе к Соломону со стороны «Краснодара», — сказал специалист. — Еще когда я был тренером «Рубина», Квирквелия интересовались не только краснодарцы, но и другие топ-клубы из РФПЛ, а также ряд европейских команд. Переход в другой клуб был бы отличным вариантом для карьеры Соломона. Он — игрок очень высокого уровня, и мне непонятно, в чем сильнее ребята, которые сейчас играют в основе «Рубина». Но это уже не мое дело, может быть, скоро там откроется новый Серхио Рамос, посмотрим. Что касается «Краснодара», то переход туда Квирквелия напрашивается. Они потеряли двух основных защитников, поэтому трансфер грузинского защитника, который уже адаптирован к РФПЛ, был бы идеальным усилением. Тем более команде придется играть на два фронта.

Соломон Квирквелия выступает за основной состав казанского «Рубина» с 2011 года. За это время 24-летний защитник успел провести на поле 110 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. Действующее соглашение грузинского футболиста с нынешним клубом рассчитано до июня 2019 года. По данным экспертов, приблизительная трансферная стоимость Квирквелия составляет €4,5 млн.

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