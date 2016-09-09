Обвиняемый в педофилии иерей Грозовский помещен в СИЗО «Медведково»

До понедельника не планируется перевод священника, равно как и его этапирование в Санкт-Петербург
Обвиняемый в педофилии священник Глеб Грозовский, который недавно был экстрадирован из Израиля, помещен в карантинную камеру московского следственного изолятора №4 «Медведково».
«Грозовский в данный момент помещен в одиночную карантинную камеру СИЗО «Медведково»», — сказала зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.
Она отметила, что до понедельника не планируется перевода священника, равно как и его этапирование в Санкт-Петербург.
В ноябре 2013 года Следственный комитет объявил в международный розыск священника Глеба Грозовского. Бывший духовный наставник футбольного клуба «Зенит» подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Сам священнослужитель отрицает вину и считает уголовное дело сфабрикованным.
«Фонтанка» сообщает, что Грозовский — бывший профессиональный футболист. Он занимался спортом с 8 лет. В 16 лет был признан лучшим бомбардиром на международном турнире в Германии. В школе «Зенита» играл с Кержаковым, Пановым, Угаровым, Малафеевым. Ушел после травмы.
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