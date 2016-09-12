Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Зимний путь Михаила Плетнева

Фестиваль РНО открылся двумя фортепианными выступлениями маэстро

Фото: Ирина Шымчак

Юбилейный пятнадцатый фестиваль Российского национального оркестра (РНО) стартовал 8 сентября без оркестра. Его художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев предпочел выйти на сцену в амплуа ансамблиста, вновь удивив уже привыкших к сюрпризам поклонников.

Странным показался и выбор произведения для открытия фестиваля — им стал «Зимний путь» Франца Шуберта. Во-первых, торжественность повода плохо сочетается с трагичностью песенного цикла. И во-вторых, это кажется не самым удачным способом продемонстрировать пианистические способности Плетнева. Всё-таки на первом плане здесь — вокальная линия (для ее исполнения в Москву приехал немецкий баритон Штефан Генц).

Но Михаил Васильевич уже давно достиг такого статуса, что ему не надо никому ничего доказывать и ориентироваться на какую-либо конъюнктуру (фестивальную, коммерческую, светскую). Он заслужил право делать ровно то, что хочется. И сейчас ему захотелось сыграть фортепианную партию в «Зимнем пути». Как оказалось, нынешнее мироощущение Плетнева и даже его внешний облик идеально подходят для этого депрессивного шедевра. Ссутулившийся, весь в черном маэстро за час с небольшим как будто сам прошел зимний путь шубертовского персонажа.

24 песни на стихи Вильгельма Мюллера — квинтэссенция романтической философии. Скитания и страдания несчастного, непонятого, одинокого героя лишь изредка оттеняются светлыми грезами и воспоминаниями о безоблачном прошлом. Но этот контраст еще ярче подчеркивает беспросветность дня сегодняшнего.

Обычно цикл исполняют с надрывом, пафосом (местами вполне здесь уместным). Плетнев же и Генц выбрали сдержанную, немного отстраненную подачу. Однако если у певца это отдавало немецким педантизмом, то у пианиста за ровным, неброским звучанием проглядывала истинная трагедия — пережитая и оставившая после себя выжженную пустыню в душе (будем надеяться, что только у героя, а не у самого исполнителя). Бурным кульминациям Плетнев предпочел щемящее pianissimo, острому переживанию несчастья — принятие и смирение (впрочем, не дающее эмоционального освобождения).

Говорить о филигранной нюансировке и благородном туше излишне — подобные качества присущи любому выступлению Плетнева-пианиста. Но в случае с «Зимним путем» это казалось совсем неважным. В противовес романтикам, верившим в искупительную силу искусства, Плетнев, заручившись поддержкой Штефана Генца, внушает нам безрадостную мысль: этот мир не спасет даже чистая шубертовская красота.

— Счастье личности и художественное призвание — не одно и то же. Чем значительнее художник, тем более он ощущает свое одиночество, — сказал Плетнев в одной из бесед с «Известиями», и после «Зимнего пути» у обозревателей издания не было причин с ним не согласиться.

В день сольного концерта маэстро, не изменив черной блузе, выглядел куда большим оптимистом и кое в чем даже традиционалистом.

Привыкший вносить в привычные трактовки ошеломительные детали (играть, например, Бетховена как Шуберта), он преподнес сонаты Моцарта (KV 311, 457, 533) в лучших традициях театрального пианизма. Под пальцами артиста ожили герои лирических драм и куртуазных комедий, а сам он напоминал искусного кукловода, с непринужденным изяществом меняющего мизансцены и декорации.

С той же легкостью и изрядной долей отстраненности подал Плетнев григовский блок. Баллада в форме вариаций на норвежскую народную тему соль минор, слывущая одним из самых мрачных произведений Грига, ожидалась траурной сагой, а обернулась интереснейшим экскурсом в песенно-танцевальную культуру Норвегии. Преобразовав начальный напев в наивный пастуший наигрыш, маэстро и в дальнейшем сохранял безмятежность, остерегаясь печалей даже в погребальном шествии.

В органной прелюдии и фуге Баха ля минор (фортепианное переложение Ференца Листа) пианист акцентировал фигурационные волны и финальную токатность, поиронизировав над помпезностью жанра, ну а на бис предложил две композиции Листа, где сыграл исключительно по своим правилам: «Блуждающие огни» у него не горели, а таинственно мерцали, и патетические «Грезы любви» звучали отголоском давно минувшего чувства...

Следующее выступление Михаила Плетнева в фестивале РНО запланировано на 14 сентября в Концертном зале им. Чайковского. В программе — оратория «Сотворение мира» Йозефа Гайдна. Народный артист встанет за пульт Российского национального оркестра.

Справка «Известий»

Михаил Плетнев окончил Московскую консерваторию по специальности «Фортепиано». В 1978 году победил на VI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского. Как пианист сотрудничал с Клаудио Аббадо, Бернардом Хайтингом и другими выдающимися дирижерами. В 1980 году дебютировал в качестве дирижера. В 1990 году основал Российский национальный оркестр и стал его художественным руководителем. Обладатель премии Grammy, четырежды лауреат Государственной премии РФ.

Написать комментарий
Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Зимний путь Михаила Плетнева

Зимний путь Михаила ПлетневаФестиваль РНО открылся двумя фортепианными выступлениями маэстро

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Интервью

Евгений Писарев

худрук театра им.Пушкина

Все интервью

Интервью

Александр Соколов

ректор Московской консерватории

Все интервью

Интервью

Владимир Епифанцев

актер

Все интервью

Интервью

Максим Аверин

заслуженный артист России

Все интервью

Интервью

Ирина Мазуркевич

народная артистка России

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке