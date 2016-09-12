ЕС может оштрафовать Испанию на €5 млрд

Неспособность Мадрида предложить проект бюджета и представить план по сокращению бюджетного дефицита может привести к тому, что Евросоюз наложит на Испанию штраф в размере €5 млрд, а также откажет в выделении €1,3 млрд на общественные нужды страны. Об этом «Известиям» сообщил источник в парламенте страны.



— В стране уже многие месяцы не удается сформировать правительство, которое должно представить проект бюджета на 2017 год на утверждение в парламент. Этот документ должен быть также отправлен в Брюссель к 15 октября, что, очевидно, сделать не удастся. Кроме того, к этой дате в ЕС ждут от Испании многолетний план по сокращению бюджетного дефицита, который к обозначенному сроку, скорее всего, тоже туда не поступит. Последствия нынешней ситуации могут быть неутешительными: фонды Евросоюза прекратят финансировать Мадрид. Речь идет о €1,3 млрд на общественные нужды. Кроме того, на Испанию наложат штраф в размере €5 млрд, — сказал источник.



Бюджет Испании стал предметом обсуждения состоявшегося 9 сентября в Братиславе заседания Еврогруппы. По итогам встречи сроки преодоления бюджетного дефицита в стране сдвинули на 2018 год. Вместе с тем не позднее 15 октября этого года Мадрид должен представить отчет о принятых в этом направлении мерах.



Проблема заключается в том, что как минимум до начала октября никаких подвижек в ситуации с формированием правительства — а как следствие и разработкой проекта бюджета — не предвидится. Дело в том, что 25 сентября в двух крупных регионах Испании — Галисии и Стране Басков — состоятся местные выборы.



Как рассказал «Известиям» экс-депутат парламента Испании Сантьяго Сервера, до голосования партии не будут предпринимать никаких действий в парламенте из опасений потерять голоса избирателей.



— Оба региона имеют огромное влияние на национальную политику. Народная партия, Испанская социалистическая рабочая партия и партия «Подемос» возлагают большие надежды на предстоящие в них выборы. В связи с этим до их проведения никаких изменений в обсуждении состава кабинета министров не предвидится. После у королевства будет месяц на формирование нового правительства. В противном случае неизбежны новые парламентские выборы, — говорит Сантьяго Сервера.



По его словам, в Испании власть традиционно принадлежала двум партиям, которые формировали правительство. Это социалисты и Народная партия. В редких случаях они шли на сотрудничество с небольшими региональными партиями, как правило, каталонской или Страны Басков.



— Сейчас всё изменилось, — продолжает политик. — В парламент вошли две новые партии: «Подемос» и Гражданская партия. Таким образом, законодательный орган оказался фрагментированным. Партии и политики не могут договориться между собой, что усугубляет ситуацию.



Депутат от Испанской социалистической рабочей партии Хуан Москоко также считает, что выборы в Галисии и Стране Басков напрямую повлияют на формирование нового правительства.



— После выборов в этих регионах позиции (нынешнего и.о. премьер-министра Мариано) Рахоя могут укрепиться. Затем можно будет вести предметный разговор о формировании правительства, — сказал парламентарий, выразив при этом надежду, что, определившись с кабинетом министров, Испания успеет выполнить требования ЕС по разработке проекта бюджета и предложениям по преодолению бюджетного дефицита и таким образом избежит штрафа в размере €5 млрд.



Бюджет Испании является дефицитным с 2009 года. Еврокомиссия рекомендовала в 2014 и 2015 годах ввести санкции против Мадрида из-за нарушения пределов превышения расходов над доходами, однако до сих пор эти рекомендации не были выполнены.