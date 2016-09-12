В осенний призыв срочники централизованно получат SIM-карты

В этом году призывникам срочной службы централизованно начнут выдавать SIM-карты. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников, знакомых с планами Минобороны. Информацию подтвердили представители общественного проекта «Позвони маме», которые предоставят SIM- карты.

— Нынешний осенний призыв будет первым, когда мы выдадим SIM- карты по всем субъектам РФ, включая Дальний Восток и Крым, — сообщил руководитель общественного проекта «Позвони маме» Юрий Сметана. — Даже в Магадане и на Сахалине — везде работаем. Исключение единственное — это Татарстан.

Призывники на пересыльном пункте получат SIM-карты со специальным тарифным планом «Позвони маме». На сайте проекта говорится о том, что такие тарифы предоставляют операторы «большой четверки». На официальном сайте проекта «Позвони маме» указано, что заключены договоры с МТС, «ВымпелКомом» (бренд «Билайн»), «МегаФоном» и «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2). Тарифы у операторов разные. Вот, например, что обещают для абонентов МТС: с тарифным планом «Супер МТС — Позвони маме» в Пензенской области можно говорить на всей территории России до 20 минут в день бесплатно. С 21-й минуты стоимость минуты на номера МТС домашнего региона — 50 коп/мин, межгород — 3 руб/мин, звонки на других операторов домашнего региона — 75 коп/мин, междугородние звонки на других операторов — 12 руб/мин.

В некоторых регионах России массовая раздача SIM-карт уже происходила: в военкоматы либо на пересыльные пункты приходили представители общественной организации «Содружество родителей военнослужащих» (СРВ), которые произносили официальную речь перед строем, после чего в почтовых конвертах, на которых нанесен логотип-название тарифа «Позвони маме», каждому призывнику раздавали симки.

На официальном сайте проекта «Позвони маме» опубликован «Договор безвозмездного пользования», который должны по идее заключать представители СРВ с призывниками. Из договора следует, что SIM-карты юридически принадлежат компании «Добровест-связь», которая сдает в аренду SIM-карты. Ознакомившись с текстом договора, эту информацию подтвердил кандидат юридических наук, гендиректор компании «ОрдерКом» Галушко. То, что SIM-карты оформлены на саму компанию, подтвердил Юрий Сметана.

— Мы не знаем, как сделать так, чтобы солдат являлся собственником SIM-карты. С другой стороны, ему удобнее — у нас есть колл-центр, и там сразу всё решают, — рассказал Юрий Сметана. — Мы бы хотели отдать карты в собственность, но ведь за них кто-то должен отвечать. Сейчас отвечает «Добровест-связь» — это для нас не очень хорошо и для абонента не всегда удобно. Он звонит оператору, а тот отправляет к нам, на номер нашего колл-центра.

В пресс-службе Минобороны от комментариев отказались.

По словам независимого юриста Антона Богатова, компании обязаны предоставлять оператору связи список абонентов, которые пользуются SIM-картой, но на практике этого не происходит, так как ответственности за неисполнение данной нормы не предусмотрено.

— К сожалению, такие моменты есть, когда не дорабатывают наши активисты, работники военкомата, они в этом деле не заинтересованы, но мы выходим с ними на связь и объясняем, что нужно подписывать договоры, — рассказал исполнительный директор СРВ Юрий Калиничев. — С учетом того, что времени у солдата мало, их иногда строят и выдают SIM-карты, а паспортные данные в военкомате есть, их просто потом заполняют. Это в принципе неправильно. Мы с этим боремся.

Связи между СРВ и «Добровест-связью» видны через совладельцев компаний. Согласно данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Добровест-связь» учреждено Александром Шараповым, Юрием Семиным, Ольгой Слипченко, Людмилой Дорониной, Александром Сирыком (генерал-майор юстиции, бывший заместитель военного прокурора федеральной пограничной службы).

СРВ была зарегистрирована в августе 2015 года. В составе учредителей Владимир Бакин (председатель президиума СРВ, прошел должности от командира разведывательного взвода до командующего войсками Московского военного округа), Юрий Семин, Александр Сирык, Юрий Сметана (генерал-майор, бывший начальник организационно-мобилизационного управления Московского военного округа), Владимир Чиков, Александр Шаравин (член общественного совета при министре обороны РФ, директор Института политического и военного анализа).

Согласно данным «Спарк», в 2013 году выручка «Добровест-связи» составляла 61 млн рублей, а прибыль — 564 тыс. рублей, в 2014 году выручка составила 72,8 млн рублей, а прибыль — 6,7 млн. Данные за 2015 год отсутствуют.

Несколько источников на телекоммуникационном рынке рассказали, что компания — владелец SIM-карт обычно применяет схемы, которые операторы связи между собой называют «колхозом». Смысл ее простой. Компания оформляет на себя SIM-карты, едет, условно, в колхоз и там их бесплатно раздает местным жителям. На симках нет денег, но при каждом пополнении счета компания-владелец получает свой процент от поступившего платежа. В компаниях МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «МегаФон» от комментариев отказались.

— С «Добровест-связью» у Tele2 заключен стандартный агентский договор, и мы сотрудничаем по схеме revenue sharing (разделение доходов между компанией и оператором связи. — «Известия»), — рассказали в пресс-службе Tele2. — Являясь владельцем контракта, «Добровест-связь» выдает призывникам SIM-карты и в соответствии с действующим законодательством передает Tele2 сведения о конечных пользователях.