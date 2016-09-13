Службы занятости сбросят со счетов подростков

Министерство труда и социального развития РФ разработало приказ «Об утверждении нормативов доступности государственных услуг в области содействия занятости населения». Предполагается, что службы занятости должны будут в первую очередь содействовать в поиске постоянной, а не временной работы. Нормы по трудоустройству несовершеннолетних граждан будут исключены.

По новым правилам показатель содействия гражданам в поиске подходящей работы будет зависеть от уровня безработицы в регионе. Например, при уровне безработицы по методологии МОТ больше или равном 6% служба занятости должна помочь 7% от численности всего экономически активного населения (рабочей силы). В Минтруде уверяют, что такой подход сделает услуги служб занятости более доступными.

— Например, при уровне общей безработицы больше 6% (Калининградская область, Республика Адыгея) отношение численности граждан, получивших государственную услугу в течение года, к численности экономически активного населения в 2015 году составило 4,1%. Показатель, характеризующий указанное отношение, в 7% и выше ставит достаточно серьезные задачи перед органами службы занятости, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любови Храпылиной, такой подход более точно отразит ситуацию с безработицей в стране. Если раньше учитывалось количество людей, зарегистрированных в службах занятости (а их меньшинство), то теперь — число всех людей, которые ищут работу. В дальнейшем это поможет выявить тех, кто имеет реальный доход, но официально считается безработным и не платит взносы во внебюджетные социальные фонды.

— С одной стороны, мы будем видеть реальную картину безработицы. А с другой — проведя анализ этой ситуации, сможем с помощью законодательства обязать тех, кто включен в трудовую деятельность, производить выплаты в фонды социального страхования, — говорит Любовь Храпылина.

Главный специалист отдела рынка труда НИИ труда и социального страхования Галина Антонова рассказала «Известиям», что новые нормативы планировалось принять еще в 2015 году. Но этого не произошло из-за многочисленных согласований с регионами.

— Действующие нормативы разрабатывались экстренно в 2012 году, в условиях напряженности на рынке труда. Сейчас ситуация изменилась. Нормативы для служб занятости пересмотрены с учетом обращаемости населения и востребованности услуг, —рассказала специалист.

Галина Антонова подчеркнула, что если действующие нормативы направлены в первую очередь на содействие во временном трудоустройстве, то новые правила ставят во главу угла помощь в поиске постоянного места работы.

В новых нормативах снижены показатели по проведению оплачиваемых общественных работ (сезонная, временная занятость). А пункт о помощи в трудоустройстве граждан от 14 до 18 лет совсем отсутствует (сейчас службы занятости должны помочь в поиске работы 9,2% обратившихся подростков).

По сообщению пресс-службы Минтруда, почти 100% подростков, обратившихся в службы занятости, получают помощь, поэтому этот пункт был исключен из перечня нормативов.

— Подростки из необеспеченных семей хотят работать, они нуждаются в помощи в трудоустройстве. И делать вид, что у несовершеннолетних нет проблем с занятостью, — значит обманывать себя, — сказала Любовь Храпылина.