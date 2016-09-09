Граждане Испании, США и Португалии погибли в Галисии

Жертвами крушения поезда в Испании стали два гражданина этой страны, португалец и американец.

Катастрофа произошла в автономном сообществе Галисия, на севере-западе страны, недалеко от границы с Португалией.

Авария случилась ранним утром. По мнению официальных источников, поезд сошел с рельсов рядом с мостом и врезался в опору линии электропередачи.

Пострадали 26 испанцев, трое португальцев, двое бразильцев, немец, шесть американцев, британец, двое уругвайцев, двое аргентинцев и один чилиец, сообщает «РИА Новости».

В результате катастрофы погиб машинист, стажер и контролер поезда. Всего в составе находились 65 человек: 63 пассажира, машинист и контролер.

Напомним, что «Известия» публиковали хронику крушения поездов в Европе за последние 20 лет.