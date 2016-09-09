Де Мистура ждет результата от переговоров РФ и США по Сирии

Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура ждет результатов от переговоров России и США по Сирии.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 сентября, в Женеве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встречался с Стаффаном де Мистурой и в тот же день провел ряд встреч с госсекретарем США Джоном Керри по вопросам урегулирования в этой ближневосточной стране.



Напомним, что Лавров и Керри возобновили переговоры по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Переговоры глав двух внешнеполитических ведомств велись несколько часов.



Стороны договариваются о координации совместных усилий США и РФ по борьбе с ИГИЛ (запрещена в России).

Лавров и Керри продолжат переговоры на следующей неделе.