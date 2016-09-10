Билла Гейтса обогнал Амансио Ортега с  $78 млрд

Испанский миллиардер с состоянием в в $78 млрд стал самым богатым человеком мира, обогнав Билла Гейтса. Основатель Microsoft занял вторую строчку рейтинга «Форбс» с $77,7 млрд.

Известно, что Ортеге принадлежат сеть из 5 тыс. магазинов в 77 странах мира и бренды Zara, Pull&Bear и Massimo Dutti. Ранее он признавался самым богатым человеком Европы.

Ортега вырвался вперед после удачных для себя торгов на бирже, когда акции его компаний подскочили в цене.

Ранее «Известия» сообщала, о том, что Гейтс обогнал своего ближайшего преследователя в списке самых богатых людей планеты, основателя компании Zara Амансио Ортегу, на $13,5 млрд.

