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Билла Гейтса обогнал Амансио Ортега с  $78 млрд

Испанский миллиардер, владелец «Zara», стал самым богатым человеком мира по версии «Форбс»

Испанский миллиардер с состоянием в в $78 млрд стал самым богатым человеком мира, обогнав Билла Гейтса. Основатель Microsoft занял вторую строчку рейтинга «Форбс» с $77,7 млрд.

Известно, что Ортеге принадлежат сеть из 5 тыс. магазинов в 77 странах мира и бренды Zara, Pull&Bear и Massimo Dutti. Ранее он признавался самым богатым человеком Европы.

Ортега вырвался вперед после удачных для себя торгов на бирже, когда акции его компаний подскочили в цене. 

Ранее «Известия» сообщала, о том, что Гейтс обогнал своего ближайшего преследователя в списке самых богатых людей планеты, основателя компании Zara Амансио Ортегу, на $13,5 млрд.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Билла Гейтса обогнал Амансио Ортега с  $78 млрд

Испанский миллиардер, владелец «Zara», стал самым богатым человеком мира по версии «Форбс»

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