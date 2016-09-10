Лавров и Керри установили рекорд продолжительности встреч по Сирии

Политики ведут переговоры в Женеве уже на протяжении 14 часов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри установили новый рекорд продолжительности встречи по Сирии. Встреча политиков в Женеве продолжается уже 14 часов.
По данным информагентства «РИА Новости», в течение этого времени глава российского МИД и госсекретарь Соединенных Штатов несколько раз уходили на перерыв, а также проводили двусторонние встречи со специальным представителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
Прежний рекорд по продолжительности встречи между Лавровым и Керри составлял 12 часов и был установлен в минувшем июле в российской столице.
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