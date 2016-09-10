Мэннинг: нуждаюсь в медицинском уходе, связанном со сменой пола

Информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг объявил о начале голодовки. В настоящий момент 28-летний экс-военнослужащий, ранее намеревавшийся сменить пол и просивший называть его женским именем Челси, отбывает заключение в военной тюрьме Форт-Ливенуорт в американском штате Канзас.

В заявлении, которое распространил Мэннинг, говорится, что на такой шаг он пошел из-за того, что в тюрьме с ним обращаются «без должного уважения и человечности». Информатор WikiLeaks отметил, что ему отказывают в медицинском уходе, связанном со сменой пола.

«Я отчаянно нуждаюсь в должном уходе из-за моего расстройства гендерной идентичности», - приводит агентство ТАСС заявление Мэннинга.

Заключенный также сообщил, что все его просьбы до сих пор игнорировались. По словам Мэннинга, его голодовка будет продолжаться до тех пор, пока администрация тюрьмы, где он отбывает наказание, не начнет обращаться с ним «с подобающим достоинством и уважением».

Ранее «Известия» писали, что американский военнослужащий Брэдли Мэннинг, отбывающий тюремное заключение в США за передачу для публикации WikiLeaks конфиденциальных документов Госдепартамента и других правительственных ведомств, госпитализирован после попытки самоубийства.

Напомним, в 2013 году Военный суд приговорил информатора WikiLeaks рядового 1-го класса Брэдли Мэннинга к 35 годам тюремного заключения. При этом суд оправдал Мэннинга по наиболее серьезному обвинению — в помощи врагу, но признал виновным по большинству из более чем 20 других обвинений, включая шпионаж, кражу и компьютерное мошенничество.

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