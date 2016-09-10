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Apple уволила сотрудников, работавших над автомобилем

Закрыты отделы, занимавшиеся разработкой беспилотного транспорта

Всемирно известная американская компания Apple закрыла несколько отделов и уволила часть сотрудников, занимавшихся разработкой беспилотного автомобиля.

Сообщается, что, возможно, флагман электронной индустрии США столкнулся с непредвиденными трудностями при реализации этого проекта. И это не смотря на то, что компания считает данное направление развития перспективным и одно время даже увеличила финансирование его.

Самим уволенным специалистам объявили о перезапуске разработок, сообщает газета New York Times.

Год назад стало известно, что компания активизировала усилия по производству электромобилей, получившим название Titan и планирует поставить первые машины в 2019 году. Сведения о тестировании самоуправляемых автомобилей уже просачивались в прессу, но оставались на уровне слухов.

В Apple не комментировали ни эти испытания, ни закрытие отделов.

Напомним, компания из Купертино уже запатентовала устройство для улучшения системы управления военного вездехода на гусеничном ходу.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Apple уволила сотрудников, работавших над автомобилем

Закрыты отделы, занимавшиеся разработкой беспилотного транспорта

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