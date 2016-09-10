Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
10 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

При взрыве на корейском танкере погиб главный механик

Авария произошла у побережья Японии

Один человек погиб при взрыве на танкере «Eiwa Maru 3»,  шедшим под южнокорейским флагом у побережья Японии.

Береговая охрана страны сообщила, что происшествие произошло в пятницу вечером, 9 сентября.

Причина аварии не уточняется, известно лишь, что инцидент произошел в момент очистки емкостей под груз, сообщает «РИА Новости»

В момент взрыва на судне находились три члена экипажа – один из них, главный механик, гражданин Южной Кореи, погиб на месте. Еще двое, граждане Индонезии, получили травмы.

Напомним, что происшествия с морским транспортом у побережья Японии отнюдь не редкость.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

При взрыве на корейском танкере погиб главный механик

Авария произошла у побережья Японии

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Алексей Самойлов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке