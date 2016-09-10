При взрыве на корейском танкере погиб главный механик

Один человек погиб при взрыве на танкере «Eiwa Maru 3», шедшим под южнокорейским флагом у побережья Японии.

Береговая охрана страны сообщила, что происшествие произошло в пятницу вечером, 9 сентября.

Причина аварии не уточняется, известно лишь, что инцидент произошел в момент очистки емкостей под груз, сообщает «РИА Новости».

В момент взрыва на судне находились три члена экипажа – один из них, главный механик, гражданин Южной Кореи, погиб на месте. Еще двое, граждане Индонезии, получили травмы.

Напомним, что происшествия с морским транспортом у побережья Японии отнюдь не редкость.

