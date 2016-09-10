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Клинтон грозит Китаю усилением ПРО из-за испытаний в КНДР

Американцы не оставят союзников без защиты от КНДР и разместят наиболее эффективную противоракетную систему в регионе, заявила Клинтон

Кандидат на пост президента США от Демократической партии уверена, что Пекин должен оказывать давление на Пхеньян по проблеме денуклеаризации. Об этом Хиллари Клинтон заявила по итогам встречи с советниками по национальной безопасности от обеих партий в Нью-Йорке. 

Американцы не оставят союзников без защиты от КНДР и разместят наиболее эффективную противоракетную систему (ПРО) в регионе, заявила бывший госсекретарь США. 5 сентября на саммите G20 в китайском Ханчжоу председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что правительство Китая выступает против размещения в Южной Корее систем противоракетной обороны (ПРО) США.

«Северная Корея представляет угрозу стабильности ситуации на границе (с КНР), которую так ценит Китай», — сказала Клинтон, добавившая, что США располагают рычагами давления на Китай. 

«Я верю, что у нас действительно есть рычаги давления на Китай. У Китая нет заинтересованности в том, чтобы видеть наше усиление, которое мы будем делать, а я буду подчеркивать, что мы не оставим наших друзей и союзников без защиты. Мы сделаем все, чтобы разместить наиболее эффективную противоракетную систему против всего, что делает КНДР и китайцы далеко не рады этому», — приводит слова Клинтон ТАСС.

В КНДР провели пятое ядерное испытание, об этом стало известно 9 сентября. Пхеньян сообщил о том, что может оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты.

Подробно читайте в нашем материале: США готовы на всё, чтобы защитить союзников от КНДР

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Клинтон грозит Китаю усилением ПРО из-за испытаний в КНДР

Американцы не оставят союзников без защиты от КНДР и разместят наиболее эффективную противоракетную систему в регионе, заявила Клинтон

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