В Свердловской области Infiniti врезался в локомотив

В Свердловской области минувшей ночью произошло ДТП с участием автомобиля Infiniti и локомотива. В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что авария произошла в микрорайоне Компрессорный на регулируемом перегоне Лечебный — Кольцово.

Водитель Infiniti допустил выезд на железнодорожные пути, несмотря на красный сигнал светофора, установили в полиции. Иномаркой управляла 23-летняя девушка, а в салоне легковушки находилась компания молодых людей.

На месте ДТП погиб 27-летний пассажир иномарки, четыре человека в возрасте от 23 до 27 лет госпитализированы. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

