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В Свердловской области Infiniti врезался в локомотив

В ДТП с участием локомотива, произошедшем на перегоне Лечебный—Кольцово в Свердловской области, погиб 27-летний пассажир легковушки

В Свердловской области минувшей ночью произошло ДТП с участием автомобиля Infiniti и локомотива. В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что авария произошла в микрорайоне Компрессорный на регулируемом перегоне ЛечебныйКольцово.

Водитель Infiniti допустил выезд на железнодорожные пути, несмотря на красный сигнал светофора, установили в полиции. Иномаркой управляла 23-летняя девушка, а в салоне легковушки находилась компания молодых людей.

На месте ДТП погиб 27-летний пассажир иномарки, четыре человека в возрасте от 23 до 27 лет госпитализированы. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

В Свердловской области Infiniti врезался в локомотив

В ДТП с участием локомотива, произошедшем на перегоне Лечебный—Кольцово в Свердловской области, погиб 27-летний пассажир легковушки

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