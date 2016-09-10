Супруга заявила об исчезновении уволенного главы Киевской области

О пропаже Максима Мельничука, подавшего в отставку с поста главы Киевской области и уволенного в пятницу президентом Украины Порошенко, сообщила в телеэфире жена чиновника. Галина Мельничук рассказала, что написала заявление об исчезновении супруга в полицию. Кроме того, по словам супруги бывшего главы Киевской области, в их доме около 4.00 проведены обыски.

Ранее следственные органы задержали замглавы Киевской областной государственной администрации Игоря Любко, подозреваемого по подозрению в получении взятки в размере около 200 тыс. гривен (около $7,5 тыс.) от подчиненной.

Мельничук рассказала, что в ее отсутствие вооруженные люди вошли в дом, запрещали снимать свои действия на видео. По словам женщины, в доме изувечена мебель, разбита вся посуда, из дома вынесены все детские украшения.

«Мне сообщили поздно вечером, что в мой дом попали чужие люди, вооруженные, которые входят в дом и никого не впускают», — приводит слова Мельничук «РИА Новости».