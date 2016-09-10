«Антонов» перестал собирать самолеты из-за разрыва коопераций с РФ

В 2016 году украинский авиаконцерн «Антонов» не выпустит ни одного самолета из-за переналадки производства. Так на работе авиастроительного предприятия сказалось прекращение закупки комплектующих российского производства, заявил замначальника отделения перспективных разработок государственного предприятия «Антонов» Андрей Хаустов.

В 2015 году у концерна закончился запас имеющихся российских деталей, тогда «Антонов» выпустил два самолета — Ан-148 и Ан-158, уточнил Хаустов.



«Отсутствие кооперации с Россией по самолетам «Антонов» не облегчило концерну жизнь», — отметил Хаустов в эфире украинского радио «Вести». Авиастроители планируют организовать поставки комплектующих из других стран и установить полученные детали на недостроенные самолеты. Хаустов обратил внимание, что комплектующие необязательно могут быть привезены из других стран, они могут быть и украинского производства.



«Сейчас, если бы даже мы очень хотели произвести самолет, у нас есть ряд недостроенных машин, которые стоят в цехах, нам нужно заменить все российские комплектующие на комплектующие других производителей, не будем говорить, что это обязательно западные, это могут быть и украинские», — сообщил Хаустов.



«Антонов» ранее подписал контракт на поставки самолетов, в частности, в Азербайджан.



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