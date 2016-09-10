Курбан Бердыев стал вице-президентом «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев был утвержден на посту вице-президента клуба, сообщает официальный сайт клуба. Контракт 64-летнего специалиста рассчитан до конца сезона-2016/17. В его обязанности будет входить развитие инфраструктуры и детско-юношеского футбола клуба.

Кроме этого, Бердыев будет консультировать тренеров основного и молодежного составов, специалистов, которые работают в детско-юношеском футболе. Напомним, 6 августа Бердыев покинул тренерский штаб «Ростова», а затем консультировал Дмитрия Кириченко, исполнявшего обязанности главного тренера.



Также было объявлено, что новым главным тренером команды будет Иван Данильянц. 63-летний специалист входил в тренерский штаб «Ростова» с декабря 2014 года. С 2010 по 2013 год Данильянц руководил программой развития молодежного футбола в «Рубине».



Это назначение носит формальный характер. По регламенту РФС главным тренером должен быть специалист, обладающий лицензией Pro. В настоящий момент у Дмитрия Кириченко этой лицензии нет.

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