Александр Лебзяк отстранен от работы со сборной России по боксу

Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк отстранен от занимаемой им должности. Президент Федерации бокса России Борис Иванюженков. сообщил, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Меньшиков. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Меньшиков был наставником Евгения Тищенко.

Решение по отстранению Лебзяка было принято на заседании исполкома федерации. Также от занимаемой должности был отстранен директор федерации Евгений Судаков.

Напомним, во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро Лебзяк раскритиковал руководство Федерации бокса России, которое, по его словам, отправило на Игры нескольких боксеров вопреки решению тренерского штаба национальной команды.

Отметим, что в Рио мужская сборная России по боксу выполнила неофициальный медальный план, завоевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

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