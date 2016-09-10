В квартире у полковника Захарченко изъята сумма порядка 9 млрд рублей

Следствие сообщает, что всего в квартире врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко изъята сумма порядка 9 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что в ходе обыска, проводимого сотрудниками ФСБ и МВД, в квартире Захарченко обнаружена валюта на 9 млрд рублей.

Пресненский суд Москвы рассматривает вопрос об аресте Захарченко. Полковник МВД, обвиняемый по трем статьям УК РФ, просит отправить его под домашний арест.

Захарченко просит суд определить ему меру пресечения в виде домашнего ареста в квартире сожительницы. Обвинения следствия в систематическом получении взятки полковник МВД отрицает. Следствие настаивает на аресте Дмитрия Захарченко, обращая внимание суда, что полковник препятствовал проведению следственных действий на своем рабочем месте.

Захарченко обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями, в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования и в получении взятки.

«Известия» ранее сообщили, что Захарченко был хранителем изъятых у него 9 млрд рублей.

