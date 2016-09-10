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В ЛНР заявили о присутствии диверсантов в «серой зоне»

Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил журналистам, что диверсанты осуществляют провокационные обстрелы, в том числе и позиций украинских силовиков

Разведка самопровозглашенной  Луганской народной республики (ЛНР) сообщила о том, что в нейтральной зоне на линии соприкосновения действуют группы украинских диверсантов. В субботу об этом рассказал журналистам официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко уточнил, что диверсанты осуществляют провокационные обстрелы, при этом нередко обстреливают позиции киевских силовиков. При осуществлении провокаций используются самодельные переносные минометы калибром 82 мм, уточнил Марочко.

В подтверждение своих слов Марочко продемонстрировал миномет, обнаруженный в схроне  при обследовании села Желтое, где были замечены группы диверсантов.

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Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

В ЛНР заявили о присутствии диверсантов в «серой зоне»

Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил журналистам, что диверсанты осуществляют провокационные обстрелы, в том числе и позиций украинских силовиков

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