Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города. Глава государства принял участие в торжественных мероприятиях на Красной площади.

Помимо президента, церемонию посетили мэр Москвы Сергей Собянин и глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Дорогие москвичи, уважаемый Сергей Семенович! От всей души поздравляю с Днем города. Москва для всех граждан России - особый, родной, любимый город. Он дорог и для москвичей, и для тех кто живет в тысячах километров», — приводит АГН «Москва» заявление российского лидера.

Владимир Путин отметил, что с каждым годом столица РФ преображается и становится более комфортным городом, а меры по ее благоустройству проводятся с учетом мнения москвичей.

Кроме того, глава государства отметил, что сегодня открылось движение на Московском центральном кольце (МЦК).

По случаю 869-летия столицы в 12:00 начался праздничный концерт, главной темой которого стал кинематограф. В нем приняли участие режиссер Сергей Михалков, звезды российской эстрады и танцевальные коллективы.

Всего 10 и 11 сентября будет проведено более тысячи мероприятий по всей столице. Ожидается, что концерты посетят около 10 млн человек.