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Япония заинтересовалась энергомостом с Дальним Востоком

Создание проектной компании, которая начала бы работу по созданию энергомоста, предложила российской компании «Россети» японская компания SoftBank

Создание проектной компании, которая начала бы работу по созданию энергомоста, соединяющего Дальний Восток и Японию, предложила российской компании «Россети» японская компания SoftBank.

Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка по итогам встречи с руководством компании. По словам чиновника, речь идет о маршруте из Приморья на остров Хонсю, а не Хоккайдо, как предлагалось ранее.

«Речь идет опоставке энергетических мощностей через Дальний Восток в Японию. Причем японские партнеры считают, что, возможно, более перспективным является маршрут из Приморья сразу на основной остров— на Хонсю. То есть не на Хоккайдо», — цитирует министра «РИА Новости».

По словам чиновника, специалисты компании «Русгидро» подготовили предварительные обоснования, некоторые цифры названы.

«Предварительное технико-экономическое обоснование уже подготовила компания «Русгидро», впервые некоторые базовые цифры были сегодня названы»,— отметил министр. К реализации проекта готов подключиться японский банк для международного сотрудничества JBIC.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Япония заинтересовалась энергомостом с Дальним Востоком

Создание проектной компании, которая начала бы работу по созданию энергомоста, предложила российской компании «Россети» японская компания SoftBank

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