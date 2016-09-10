Япония заинтересовалась энергомостом с Дальним Востоком

Создание проектной компании, которая начала бы работу по созданию энергомоста, соединяющего Дальний Восток и Японию, предложила российской компании «Россети» японская компания SoftBank.

Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка по итогам встречи с руководством компании. По словам чиновника, речь идет о маршруте из Приморья на остров Хонсю, а не Хоккайдо, как предлагалось ранее.

«Речь идет опоставке энергетических мощностей через Дальний Восток в Японию. Причем японские партнеры считают, что, возможно, более перспективным является маршрут из Приморья сразу на основной остров— на Хонсю. То есть не на Хоккайдо», — цитирует министра «РИА Новости».

По словам чиновника, специалисты компании «Русгидро» подготовили предварительные обоснования, некоторые цифры названы.

«Предварительное технико-экономическое обоснование уже подготовила компания «Русгидро», впервые некоторые базовые цифры были сегодня названы»,— отметил министр. К реализации проекта готов подключиться японский банк для международного сотрудничества JBIC.