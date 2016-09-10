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Актриса сериала «Две судьбы» Ирина Ефремова найдена мертвой в Москве

По предварительным данным, 53-летняя артистка скончалась из-за сердечной недостаточности

Актриса Ирина Ефремова, снявшаяся в сериале «Две судьбы» и в фильме «Четыре таксиста и собака», найдена мертвой в квартире в центре Москвы, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня в квартире на Зоологической улице была найдена мертвой 53-летняя актриса Ирина Ефремова», — приводит «РИА Новости» сообщение источника.

По предварительной информации, 53-летняя актриса скончалась из-за сердечной недостаточности. Причина ее смерти еще выясняется.

Ирина Ефремова исполнила роли в 26 сериалах и кино.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Актриса сериала «Две судьбы» Ирина Ефремова найдена мертвой в Москве

По предварительным данным, 53-летняя артистка скончалась из-за сердечной недостаточности

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