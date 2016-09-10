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ЦИК выступил против снятия ПАРНАС с выборов

Такое заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова

Центральная избирательная комиссия не поддерживает иск партии «Гражданская платформа», поданный в Верховный суд России, о снятии политической партии ПАРНАС с выборов. С таким заявлением выступила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Центральная избирательная комиссия не поддерживает требование партии «Гражданская платформа» о снятии федерального списка партии ПАРНАС с выборов. Соответствующая позиция Центральной избирательной комиссии будет представлена в понедельник в Верховном суде», —  заявила Памфилова. Об этом сообщается на страничке ПАРНАС в Facebook.

«Гражданская платформа» ранее сочла  экстремистскими высказывания лидеров списка Партии народной свободы (ПАРНАС),  это стало основанием для обращения в суд. Иск «Гражданской платформы» о снятии ПАРНАС с выборов будет рассмотрен в понедельник.

«Гражданская платформа» полагает, что Михаил Касьянов заведомо ложно обвинил российского лидера Владимира Путина в содействии президенту Сирии Башару Асаду в применении им химического оружия против граждан, ранее сообщили «Известия».

Выборы в Госдуму состоятся 18 сентября, Центризбирком 12 августа зарегистрировал федеральные списки 14 партий.

Читайте также: Верховный суд в понедельник рассмотрит иск о снятии ПАРНАС с выборов

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

ЦИК выступил против снятия ПАРНАС с выборов

Такое заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова

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