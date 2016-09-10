«Росатом» требует от Болгарии выплаты долга в 620 млн евро

Государственная корпорация «Росатом» ждет скорейшего исполнения Софией решения арбитражного суда при Международной торговой палате в Женеве и выплаты ущерба в €620 млн за прекращения совместного проекта строительства АЭС «Белене».

Иск был удовлетворен 14 июня 2016 года. В пресс-службе «Атомстройэкспорта» уточнили , что за каждый день просрочки вплоть до полного погашения всей суммы ущерба начисляется неустойка в размере €167 тыс.

«Российская сторона настаивает на необходимости скорейшего исполнения решения арбитражного суда и погашения долга болгарской стороной», — приводит «РИА Новости» сообщение «Росатома».

12 августа премьер Болгарии Борисов пообещал возобновить строительство АЭС «Белене», рассчитывая при этом в поиске средств на строительство на частных инвесторов.

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