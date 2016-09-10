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«Росатом» требует от Болгарии выплаты долга в 620 млн евро

620 млн евро болгарская сторона должна выплатить российскому «Атомстройэкспорту» за прекращение работ на АЭС «Белене»

Государственная корпорация «Росатом» ждет скорейшего исполнения Софией решения арбитражного суда при Международной торговой палате в Женеве и выплаты ущерба в €620 млн за прекращения совместного проекта строительства АЭС «Белене».

Иск был удовлетворен 14 июня 2016 года. В пресс-службе «Атомстройэкспорта» уточнили , что за каждый день просрочки вплоть до полного погашения всей суммы ущерба начисляется неустойка в размере €167 тыс.

«Российская сторона настаивает на необходимости скорейшего исполнения решения арбитражного суда и погашения долга болгарской стороной», — приводит «РИА Новости» сообщение «Росатома».

12 августа премьер Болгарии Борисов пообещал возобновить строительство АЭС «Белене», рассчитывая при этом в поиске средств на строительство на частных инвесторов.

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Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

«Росатом» требует от Болгарии выплаты долга в 620 млн евро

620 млн евро болгарская сторона должна выплатить российскому «Атомстройэкспорту» за прекращение работ на АЭС «Белене»

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