В центре Москвы столкнулись автомобили Lamborghini и BMW

ДТП с участием автомобиля Lamborghini произошло на Краснопресненской набережной в Москве. Спорткар врезался в BMW, в экстренных службах столицы рассказали об одном пострадавшем в аварии.

Представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД уточнил, что ДТП произошло в 15.15. В ГИБДД не уточнили, в каком именно автомобиле находился пострадавший. По данным очевидцев, обсуждающих обстоятельства ДТП в соцсетях, у Lamborghini не было номеров.

Сотрудники ДПС проводят разбирательство, обстоятельства происшествия уточняются.