Первая организованная группа туристов из Китая прибыла в Крым

Вечером 9 сентября первая группа туристов из Китая прибыли в Крым. Официальная группа пробудет в Крыму шесть дней, туристы посетят главные достопримечательности полуострова: Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзскую крепость в Судаке, дворцовые комплексы на южном берегу Крыма.

Туристы из Китая пересекли границу по безвизовой схеме в рамках подписанного соглашения между Россией и КНР.

Всего в состав группы входят 14 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму республики Алексея Черняка. В сообщении уточняется, что в следующем месяце в Крым приедут еще две группы туристов из Китая.

