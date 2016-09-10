Путин и Медведев встретились с рыбаками на озере Ильмень

Президенту и премьеру предложили закинуть невод и порыбачить так, как делали это местные жители во времена Александра Невского
После прогулки по острову Липно Владимир Путин и Дмитрий Медведев отправились на прогулку по Ильменю, встретились с рыбаками и получили навыки ловли рыбы при помощи невода.
Рыбаки ловили рыбу на двух деревянных лодках, когда увидели первых лиц государства. Президенту и премьеру предложили закинуть невод и порыбачить так, как делали это местные жители во времена Александра Невского.
Путин и Медведев побеседовали с рыбаками о породах рыб, которым богат Ильмень, поинтересовались уловом и лодками.
Читайте также: Путин и Медведев в Новгородской области посетили храм XIII века