Греция предлагает России совместно добывать полезные ископаемые

Греция предложила России совместную добычу полезных ископаемых на своей территории. По словам первого вице-премьера Аркадия Дворковича, Греция делает подобные предложения на самом высоком уровне.

«Есть проекты, предлагаемые греческими коллегами. Есть, скажем так, смежный бизнес, добыча полезных ископаемых здесь, на территории Греции», - приводит «РИА Новости» слова Дворковича. Первый вице-премьер уточнил, что «Газпром» ведет переговоры с компанией «Посейдон».



По всем возможным проектам необходимо решение греческих властей, уточнил Дворкович, добавив, что Россия заинтересована в совместной добыче полезных ископаемых в Греции.

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