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В Таллине митинговали против размещения военной техники США

Участники «Марша мира» завершили акцию возложением траурного венка к зданию законодательного органа Эстонии

Противники размещения военной техники и войск США в странах Восточной Европе и Эстонии собрались в субботу на митинг в центре Таллина. Акция началась у парка Шнелли напротив Балтийского вокзала в Таллине. Несколько десятков человек с транспарантами в руках прошли через Старый город к зданию парламента Эстонии.

Надписи на плакатах в руках у демонстрантов гласили: «Стоп НАТО»,  «Эстония - не колония США», «Мы хотим мира». В конце шествия около здания парламента страны участники митинга возложили траурный венок.

Правонарушений в ходе шествия зафиксировано не было, акция прошла организованно и спокойно. Местные СМИ сообщают, что полицейские задержали одного человека, в отношении которого действует запрет на въезд в Эстонию. Имеет ли задержанный отношение к митингу – не уточняется.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

В Таллине митинговали против размещения военной техники США

Участники «Марша мира» завершили акцию возложением траурного венка к зданию законодательного органа Эстонии

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