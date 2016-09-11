Дворкович и Ципрас выпили водки на ярмарке в Греции

Греческий премьер-министр Алексис Ципрас и российский вице-премьер Аркадий Дворкович осмотрели экспозицию РФ на международной выставке в Салониках и попробовали водку, произведенную в Татарстане.

Греческий лидер высоко оценил уровень сотрудничества между двумя странами, выражающееся в значительном торговом и деловом присутствии на ярмарке.

«Греция и Россия имеют общие традиции, и наши отношения могут иметь значительное будущее», – заявил Ципрас.

В свою очередь, Аркадий Дворкович выразил заинтересованность в обмене технологиями между странами и создании совместных предприятий.

Выставка Thessaloniki International Fair (TIF) в Салониках в этом году 91-я по счету и российские компании ее почетные гости, сообщает ТАСС.

В российском павильоне свои экспозиции разместили как крупные госкорпорации, такие как «Ростех», «Газпром», «РЖД», так и небольшие компании, как «Татспиртпом», продукцию которой и попробовали высокие гости.

Напомним, что Греция продолжает поддерживать экономические отношения с Россией, не смотря на санкции Евросоюза, в который она входит.

