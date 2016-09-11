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Сборная России вышла на Евробаскет-2017

Матч подопечных Сергея Базаревича со Швецией не будет иметь турнирного значения

В рамках квалификационного раунда Евробаскета-2017 сборная России в гостях обыграла Боснию и Герцеговину (78:67).  Героем встречи стал центровой Тимофей Мозгов, набравший 17 очков. Десять и более баллов в составе нашей сборной набрали Андрей Воронцевич (16), Сергей Карасев (15) и Сергей Быков (10). 

Эта победа стала третьей подряд в квалификации и обеспечила россиянам путевку на чемпионат Европы. Заключительный матч группового этапа со Швецией в Краснодаре не повлияет на турнирное положение подопечных Сергея Базаревича. 

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Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Сборная России вышла на Евробаскет-2017

Матч подопечных Сергея Базаревича со Швецией не будет иметь турнирного значения

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Сергей Лисин

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