Сборная России вышла на Евробаскет-2017

В рамках квалификационного раунда Евробаскета-2017 сборная России в гостях обыграла Боснию и Герцеговину (78:67). Героем встречи стал центровой Тимофей Мозгов, набравший 17 очков. Десять и более баллов в составе нашей сборной набрали Андрей Воронцевич (16), Сергей Карасев (15) и Сергей Быков (10).



Эта победа стала третьей подряд в квалификации и обеспечила россиянам путевку на чемпионат Европы. Заключительный матч группового этапа со Швецией в Краснодаре не повлияет на турнирное положение подопечных Сергея Базаревича.



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