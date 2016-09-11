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Пожар возник в четырехэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону

Пожарные провели эвакуацию 40 человек, есть риск большого распространения огня

В четырехэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону возник пожар, огонь распространяется от кровли, пожарные не дают загореться всему зданию, эвакуировано 40 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

В МЧС сообщили, что в 4:58 загорелся дом с мансардой, огонь зафиксирован на площади 150 кв метров. Пожар угрожает распространиться на все здание, передает ТАСС.

С огнем борются 50 человек и 18 единиц техники, пожару присвоена третья категория сложности.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Пожар возник в четырехэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону

Пожарные провели эвакуацию 40 человек, есть риск большого распространения огня

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