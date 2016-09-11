Врачи в Минске не смогли спасти упавшего с лошади спортсмена из РФ

В результате несчастного случая на соревнованиях троеборцев в Минске погиб российский спортсмен Никита Сотсков, который сорвался с лошади во время финального заезда и ударился о препятствие. Врачи не смогли спасти жизнь 21-летнего молодого человека.

Никита Сотсков выступает на соревнованиях с 2008 года. Неоднократно был победителем как мировых соревнований, так и первенства России, говорится в сообщении на сайте Федерации конного спорта РФ.

«Федерация конного спорта России с прискорбием сообщает, что сегодня, 10 сентября, в результате несчастного случая во время выступления в международных соревнованиях по троеборью CIC3 в Минске погиб спортсмен Никита Сотсков», — сказано в сообщении.

Федерация выразила соболезнования семье погибшего.

Отмечается, что врачи с первых минут пытались спасти жизнь спортсмена, однако это им не удалось.