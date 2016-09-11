В Подмосковье в ДТП с участием Renault и Infiniti погибли два водителя

Два человека погибли в ДТП, произошедшем 10 сентября вечером на 43-м км Малого бетонного кольца под городом Орехово-Зуево. В полиции рассказали, что авария произошла около 20:00, столкнулись легковушки Renault и Infiniti.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области отметили, что погибшие - водители автомобилей, скончавшиеся на месте ДТП до приезда медиков. Уточняется, что в аварии пострадал несовершеннолетний, находившийся в салоне Infiniti. Пострадавший госпитализирован в больницу Орехово-Зуева.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются, проводится расследование, добавили в полиции.