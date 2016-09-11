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Воскресенье,
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Мост с автомашинами рухнул в Китае

Под завалами могут быть люди

Мост через реку обвалился в китайской провинции Цзянси.

Катастрофа произошла в воскресенье, 11 сентября. Информации о жертвах пока не поступало, но в момент обрушения на мосту находилось несколько автомобилей.

Очевидцы сообщают, что все произошло в момент ремонтных работ или сноса моста и под завалами находится рабочая техника с людьми.

И хотя сведений о жертвах нет, как минимум три человека тяжело пострадали.

Сейчас завалы расчищаются, ведутся спасательные работы, сообщает ТАСС.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Мост с автомашинами рухнул в Китае

Под завалами могут быть люди

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