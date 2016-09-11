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Байден отказался от поста в новой администрации США

Вице-президент США не жалеет, что отказался занять высокий пост в правительстве в случае победы Хиллари Клинтон на выборах

Вице-президент США Джозеф Байден рассказал, что не имеет президентских амбиций и без проблем отказался от президентской гонки. Кроме этого, он не хотел бы заниматься какой-либо пост в правительстве в случае победы кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

«Я продолжу помогать чем-либо, я не ухожу окончательно. Хиллари уже спросила меня, хотел бы я продолжать выполнение программы Moonshot (программа Байдена по борьбе с раком —«Известия»). Я буду помогать в каких-то делах, но не ищу высокого поста в правительстве», — сказал Байден в интервью Yahoo News.

При этом Байден не исключил, что мог бы стать неплохим президентом. Но, по его словам, не жалеет о том, что отказался от президентских амбиций. «Я верю Хиллари», — сказал он.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Байден отказался от поста в новой администрации США

Вице-президент США не жалеет, что отказался занять высокий пост в правительстве в случае победы Хиллари Клинтон на выборах

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