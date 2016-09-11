В Белоруссии начались выборы депутатов нижней палаты парламента

В Белоруссии стартовали выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата). Всего в стране открыты более 6 тыс. избирательных участков, при этом 47 участков находятся за пределами республики, сообщили в ЦИК Белоруссии.

По данным ведомства, принять участие в голосовании смогут около 7 млн граждан страны. За процессом голосования на избирательных участках следят национальные и международные наблюдатели. Выборы будут признаны состоявшимися, если явка избирателей одномандатного округа составит более 50%, сообщает ТАСС.



На 110 мест в нижней палате высшего законодательного органа республики претендуют 484 кандидата. При этом в Минске за одно место в Национальном собрании будут бороться 6-7 человек. Депутаты избираются сроком на четыре года.

Голосование завершится в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Предварительные итоги голосования ЦИК озвучит ночью.