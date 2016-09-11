Илюмжинов в письменной форме попросил Обаму о гражданстве США

Кирсан Илюмжинов обратился к президенту США Бараку Обаме с просьбой предоставить ему американское гражданство. Об этом глава Международной шахматной федерации (FIDE) рассказал во время выступления перед членами организации в Баку, передают СМИ.

Глава FIDE уточнил, что гражданство США необходимо ему для рассмотрения дела о включении в санкционный список на территории Соединенных Штатов.

Осенью 2015 года санкции, введенные министерством финансов США, «заморозили» активы FIDE на территории страны. В связи с этим Илюмжинов готов в качестве американца направиться в США, где оспорит в местном суде введенные ограничения.

«Я попросил президента США предоставить мне американское гражданство, чтобы мое дело о включении в санкционный список Минфином США разбирали в местном суде», — цитируют СМИ Кирсана Илюмжинова. В августе Кирсана Илюмжинова не допустили на борт самолета, следовавшего из Москвы в Нью-Йорк, пояснив, что для него въезд в США закрыт.

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