Южная Европа объединилась против политики Брюсселя и Берлина

Страны Южной Европы выработали общую стратегию, с которой и поедут на саммит ЕС в Братиславу 16 сентября. По информации «Известий», они попросят Брюссель изменить экономическую политику, в частности пересмотреть стратегию жесткой экономии еврозоны, позволить им проводить самостоятельную торговую политику, а также поднимут вопрос с невыполнением рядом стран Евросоюза плана по распределению беженцев.

— Южный регион Европы страдает больше других от проблем, которые касаются всего объединения. Очевидно, что необходимо менять структуру ЕС, которая бы исключала социальное и политическое неравенство. Греции необходимо провести реструктуризацию своего долга, поскольку другого выхода из затяжного кризиса у нас нет, Италии — рекапитализацию всей финансовой системы, другим странам предстоит обозначить свои позиции в экономике, поскольку практически все южноевропейские страны имеют огромный долг по отношению к ВВП. При этом во многом наши проблемы остаются неразрешенными из-за бюрократической системы, которая говорит, что правилам надо следовать, то есть самостоятельно регулировать и принимать меры поддержки мы не можем. Одновременно с этим другие страны не идут нам навстречу по части миграционного кризиса, для разрешения которого мы часто действуем самостоятельно. Конечно, очень многие недовольны сложившейся ситуацией, — рассказали «Известиям» в офисе европарламентария от правящей греческой партии «Сириза» Костаса Крисогоноса.



Для обсуждения этих вопросов и выработки общей стратегии премьер-министр Греции Алексис Ципрас на прошлой неделе в Афинах собрал лидеров средиземноморских стран ЕС — Франции, Италии, Испании, Кипра и Мальты. Он заявил, в частности, что страны Южной Европы также должны вносить «общий конструктивный вклад в диалог о будущем Евросоюза», обозначив тем самым, что не только центральный регион во главе с Германией вправе это делать. Греческий премьер подчеркнул, что независимо от политических позиций стран существует достаточно общих оснований для совместных действий. Это касается в первую очередь необходимости придания нового импульса для роста южноевропейского региона, решения важнейших проблем социального и регионального неравенства, укрепления мира и стабильности и выработки единой гуманной и эффективной стратегии в решении кризисной ситуации с беженцами.

Известно, что встреча блока стран перед общеевропейским саммитом была воспринята Брюсселем как вызов. Несмотря на заверения греческого премьера о том, что страны действуют в интересах ЕС, очевидно, что Южная Европа стремится противостоять политике, которая диктуется из Брюсселя и Берлина. А участие во встрече Франции и Италии, основных оплотов объединения, говорит об общем желании противостоять «германизации» Евросоюза.

Одной из возможностей для экономического роста средиземноморского региона ЕС является экспорт. Примечательно, что практически все южноевропейские страны высказывались против продления антироссийских санкций, подчеркивая не только их неэффективность, но даже невыгоду для национальных экономик. Так, обе палаты парламента Франции приняли резолюции, призывающие к отмене ограничительных мер против России. Подобный документ был также принят парламентом Кипра и региональными парламентами северных областей Италии.



В условиях невозможности самостоятельно регулировать фискальную политику основной мерой поддержки экономики остается торговля с зарубежными партнерами. Приостановка же торгово-экономических отношений с Россией, огромным экспортным рынком, стала для южных европейцев серьезной потерей. Об этом «Известиям» рассказал президент Ассоциации итальянской промышленности в России Эрнесто Ферленги.

— Сегодняшние реалии глобального мира подталкивают нас к необходимости всё чаще думать о новых моделях экономической интеграции, которые бы распространялись далеко за пределы географических границ наших стран. Экспорт товаров и услуг для многих стран становится более важным элементом, нежели внутренний рынок. В Италии существующая дефляция и промышленный рост немногим выше нуля стали препятствовать росту инвестиций в страну. Итальянский экспорт был основополагающим элементом развития национальной экономики даже в годы слабого промышленного роста. К 2013 году итальянский экспорт в Россию вырос до €10 млрд, что было восходящим трендом, который прервался с кризисом на нефтяном рынке и введением санкций. Показатели экспорта упали практически на 70%, что стало сильнейшим ударом по итальянским и европейским компаниям, — подчеркнул Ферленги.

