Лукашенко: Россия и Белоруссия практически договорились о цене на газ

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва практически согласовали спорные вопросы по поставкам российского газа и его цене. По его словам, решение будет объявлено в ближайшее время.

«Только этой ночью, поздно вечером нашли приемлемые для нас и для России развязки в этом вопросе», — приводит «РИА Новости» заявление президента Белоруссии журналистам.

Александр Лукашенко пояснил, что накануне стороны на уровне вице-премьеров провели очередной раунд переговоров по цене на российский газ. Президент республики ожидает, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что после очередного раунда переговоров стороны создали два документа, и сегодня они будут рассмотрены в правительстве России.

Напомним, в июне министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что долг Белоруссии за российский газ составляет $270 млн. При этом власти республики отказались признавать его и заявили, что указанная в контракте цена ($132,77 за тыс. куб.) несправедлива. В свою очередь, российская сторона подчеркнула, что оплата должна быть произведена по указанной цене.