В столичном парке обнаружено закопанное тело мужчины

В Москве посетители парка «Кузьминки-Люблино» вечером в субботу, 10 сентября, обнаружили закопанное тело мужчины. В полицию сообщение об обнаружении тела поступило около 18.00, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Тело мужчины, личность которого устанавливается, обнаружено недалеко от Шибаевского пруда из-за торчащей из земли руки. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия после поступления вызова, оценили давность смерти мужчины в 3–4 месяца.



На вид неизвестному около 45 лет, на теле нет внешних признаков насильственной смерти. По факту обнаружения тела мужчины в парке «Кузьминки-Люблино» проводится доследственная проверка, назначены экспертизы.