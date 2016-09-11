Условия Украины по проведению выборов в Госдуму рассматривать не будут

Заявления МИД Украины по выставленным России условиям проведения выборов в Госдуму на территории российских диппредставительств— из разряда фантазий. Рассматривать условия украинской стороны, озвученные в субботу, всерьез никто не будет.

Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Центральной избирательной комиссии РФ.



В субботу утром Киев сообщил о невозможности проведения выборов в Госдуму РФ на Украине. Позже Украина выставила два условия, необходимых для проведения выборов на своей территории: Россия не должна проводить выборы в Крыму и исключить из списков кандидатов крымчан.



МИД РФ ожидает от Киева официальных разъяснений в связи с заявлением президента Украины Петра Порошенко о невозможности проведения выборов в Госдуму «на украинской территории».



Выборы в Госдуму Российской Федерации пройдут 18 сентября.



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