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Условия Украины по проведению выборов в Госдуму рассматривать не будут

В субботу утром Киев сообщил о невозможности проведения выборов в Госдуму РФ на украинской территории

Заявления МИД Украины по выставленным России условиям проведения выборов в Госдуму на территории российских диппредставительств— из разряда фантазий. Рассматривать условия украинской стороны, озвученные в субботу, всерьез никто не будет.

Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Центральной избирательной комиссии РФ.

В субботу утром Киев сообщил о невозможности проведения выборов в Госдуму РФ на Украине. Позже Украина выставила два условия, необходимых для проведения выборов на своей территории: Россия не должна проводить выборы в Крыму и исключить из списков кандидатов крымчан.

МИД РФ ожидает от Киева официальных разъяснений в связи с заявлением президента Украины Петра Порошенко о невозможности проведения выборов в Госдуму «на украинской территории». 

Выборы в Госдуму Российской Федерации пройдут 18 сентября.

Читайте также: Россия должна отказаться от проведения выборов в Крыму, так как, по мнению украинской стороны, полуостров «оккупирован»

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Условия Украины по проведению выборов в Госдуму рассматривать не будут

В субботу утром Киев сообщил о невозможности проведения выборов в Госдуму РФ на украинской территории

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