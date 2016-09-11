Опрос: сторонники Трампа активнее, однако Клинтон опережает его

Согласно данным опроса, проведенного телекомпанией ABC и газетой Washington Post, сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа активнее. 93% из избирателей уверены, что пойдут голосовать. Однако по популярности кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон по-прежнему опережает бизнесмена на 5%.

Опрос проводился с 5 по 8 сентября среди 642 избирателей. Респондентам задавали вопрос: «Если бы президентские выборы проводились сегодня, за кого бы вы проголосовали?». 46% опрошенных поддерживают Клинтон, а 41% выступили за Дональда Трампа.

Интересно, что среди потенциальных избирателей Трампа 61% очень внимательно следят за ходом предвыборной гонки, а 93% уверены в том, что пойдут на выборы. У сторонников бывшего госсекретаря США ситуация с активностью избирателей обстоит хуже. Только 45% сторонников Клинтон следят за ходом кампании и 80% — будут голосовать.

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