Совет при президенте по спорту подведет итоги Рио-2016

Ближайшее заседание Совета при президенте Российской Федерации по физической культуре и спорту, который рассмотрит итоги выступления спортсменов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, пройдет во Владимирской области в октябре. Как сообщили «Известиям» два источника в Министерстве спорта РФ и одной из национальных спортивных федераций, Госсовет пройдет в рамках форума «Россия — спортивная держава», который состоится с 10 по 13 октября. По словам источников, рабочую группу по подготовке к совету будет возглавлять губернатор Владимирской области Светлана Орлова, а ориентировочной датой заседания является 12 октября.



В пресс-службе администрации региона отказались комментировать эту информацию. Также от комментариев воздержался директор департамента по физической культуре и спорту Владимирской области Алексей Сипач.



— Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, — сказал он «Известиям».

Напомним, в июне секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей Кулаковский анонсировал ближайшее заседание на конец сентября — начало октября. Тогда он заявил, что на заседании будет рассмотрен вопрос о том, как в стране организовано физическое воспитание. Рабочую группу, как тогда заявил Алексей Кулаковский, возглавил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, в 2004–2009 годах возглавлявший Федерацию дзюдо России, а итоговые документы должны были подготовить к концу августа. Но, по словам одного из членов совета, корректировка повестки заседания, включившая в себя также подведение итогов Олимпиады, привела к переносу сроков и места проведения мероприятия, а также частичной смене состава рабочей группы.

— Вопрос о подведении итогов Олимпиады в Рио является одним из пунктов повестки заседания, — пояснил «Известиям» член совета, первый зампред правления банка ВТБ и президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. — Но в основном оно будет посвящено развитию общефизической культуры и массового спорта. У нас есть определенные соображения на этот счет, которые мы выскажем, если нас спросят. Но пока нас не спрашивали на этот счет, и я не хочу раньше времени что-то говорить, пока не прочитаю доклад рабочей группы. Надо узнать, как она видит эту проблему, и уже из этого исходить. Там на совете процедура следующая: сначала совет во главе с президентом страны заслушивает доклад рабочей группы, а затем каждый вносит свои предложения.

Сам международный форум «Россия — спортивная держава» станет шестым по счету. Он традиционно проходит под патронатом президента страны с участием первых лиц государства и спорта, а также представителей международных спортивных организаций. В его рамках происходит рассмотрение и выработка ключевых стратегических и законодательных инициатив в сфере развития профессионального и массового спорта.



Первый такой форум прошел в октябре 2009 года в Казани. Следующие форумы проходили в Москве летом 2010 года, в Саранске в декабре 2011 года, в Якутске в июле 2012 года. Последнее на данный момент подобное мероприятие прошло в октябре 2014 года в Чебоксарах.



Что касается заседаний президентского совета по спорту, то они проходят в среднем раз в два года под председательством главы государства. Последнее подобное мероприятие прошло весной нынешнего года в Казани и было посвящено развитию хоккея.

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