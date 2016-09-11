Москву и область ожидает резкое похолодание

На следующей неделе жителей Москвы и области ожидает заметное похолодание. Температура воздуха во вторник, 13 сентября, понизится до +2 градусов из-за прохождения холодного арктического фронта. Похолодание будет сопровождаться порывистым северным ветром.

Днем в понедельник температура воздуха будет выше нормы на 4–5 градусов, похолодание придет в Москву и область вечером этого же дня.

В ночь на вторник, по данным синоптиков, ожидается +2… +7 градусов, днем столбики термометров покажут +8… +13 градусов, передает «РИА Новости». Похолодание продлится в центральном регионе до конца недели и будет сопровождаться локальными дождями и холодным ветром.

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