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Москву и область ожидает резкое похолодание

Похолодание продлится в столичном регионе до конца следующей недели, будет сопровождаться локальными дождями и порывистым холодным ветром

На следующей неделе жителей Москвы и области ожидает заметное похолодание. Температура воздуха во вторник, 13 сентября, понизится до +2 градусов из-за прохождения холодного арктического фронта. Похолодание будет сопровождаться порывистым северным ветром.

Днем в понедельник температура воздуха будет выше нормы на 4–5 градусов, похолодание придет в Москву и область вечером этого же дня.

В ночь на вторник, по данным синоптиков, ожидается +2… +7 градусов, днем столбики термометров покажут +8… +13 градусов, передает «РИА Новости». Похолодание продлится в центральном регионе до конца недели и будет сопровождаться локальными дождями и холодным ветром.

Читайте также: По данным Гидрометцентра РФ, в столичном регионе ожидаются сильные дожди

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Москву и область ожидает резкое похолодание

Похолодание продлится в столичном регионе до конца следующей недели, будет сопровождаться локальными дождями и порывистым холодным ветром

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